Яшин считает, что организаторов «Крымской весны» нужно наказать

https://static.news.ru/photo/af8a3c90-88a1-11eb-acba-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Московский муниципальный депутат от района Красносельский и оппозиционный политик Илья Яшин призвал привлечь к ответственности организаторов концерта «Крымская весна», который прошёл в «Лужниках» 18 марта. Он отправил соответствующее письмо с обращением в Следственный комитет. Парламентарий сообщил об этом на своей странице в социальной сети.

Концерт был приурочен к седьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В шоу поучаствовали Хор Турецкого, группа «Руки Вверх», артисты Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Николай Басков, Лариса Долина, Полина Гагарина. По традиции этот концерт открывает Дни Крыма в Москве, которые продлятся до 21 марта.

Депутат Яшин заявил, что организаторов концерта необходимо привлечь к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Сделать это стоит в случае, если будет найден состав преступления.

Многочисленные фото- и видеорепортажи, опубликованные представителями СМИ, свидетельствуют о тотальном несоблюдении участниками указанного мероприятия ограничительных мер, введённых указом мэра Москвы, — написано в заявлении, которое оппозиционер обнародовал в Twitter.

По мнению Яшина, те, кто организовал мероприятие, создали условие для массового заражения COVID-19.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Владимир Путин принял участие в праздничном шоу, которое посвящено воссоединению Крымского полуострова с Россией, в московских «Лужниках». Глава государства вышел на сцену стадиона и обратился к гостям на трибунах.