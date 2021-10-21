Ярославцы заявили, что на них проводят испытания препарата при вакцинации

Жительница Ярославля пожаловалась, что её 65-летней матери при вакцинации от коронавируса «Спутником V» выдали таблетки «Эргоферон», которые предназначены для проведения клинических испытаний. Она заявила в группе «Свободный Ярославль» во «ВКонтакте», что женщине не рассказали, что она становится участницей тестирования.

Кто-то (фармкомпания, руководство больницы и т. п.) проводит на пожилых людях клинические испытания, не говоря им об этом ни слова, под соусом «принимайте, чтобы легче переносить вакцинацию», — написала она.

Женщина отметила, что пообщалась с региональным департаментом здравоохранения, где ей сообщили, что в больнице есть подписанное пациенткой добровольное согласие на клинические испытания. Она уверена, что бумагу женщине «подсунули на подпись, не разъяснив ничего».

Изданию 76.ru в депздраве рассказали, что в этой больнице в исследовании участвовали 36 человек, а всего тестирование проходит в 40 медицинских центрах России.

Все эти люди написали согласие на участие. И вопрос о том, что кто-то мог что-то не знать, исключён, — подчеркнули в департаменте.

Испытание проводится с целью выяснить, может ли «Эргоферон» помочь пациентам не заразиться коронавирусом между двумя этапами вакцинации.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что государство проиграло информационную кампанию по донесению до людей необходимости вакцинации. Он отметил, что людям нужно разъяснить необходимость привиться от COVID-19, а не заставлять просто поверить. По словам Толстого, подход «мы сказали, а вы делайте» не работает.