Японца удивила российская минеральная вода

Жителя Японии удивила российская минеральная вода, которую он попробовал во время путешествия на Кавказ. Мужчина отправился в Россию по просьбе своего учителя чайной церемонии, чтобы добыть хорошую воду для проведения чайного форума. О своих впечатлениях путешественник-дегустатор рассказал в материале для журнала Daily Shincho.

По словам Юки Токунаги, в Пятигорске он встретил местного таксиста, который предложил японцу познакомить его с местными источниками и показать, «как наслаждаться водой».

Новый товарищ отвёз японца в Ессентуки. Там взору путешественника открылись толпы людей, гуляющих по питьевой галерее с бутылками и стаканчиками.

Таксист предложил начать с более мягкой воды, поэтому я набрал № 2 в стаканчик, выпил залпом и тут же закашлялся. Вода солёная. Я никогда не пил настолько соленую и при этом газированную воду. Более того, это был самый лёгкий вариант, — отметил Токунага.

Вода № 4 показалась японцу более насыщенной, но при этом она оказалась очень газированной и буквально обжигала. После этого таксист «с самодовольным видом» предложил попробовать воду № 17, которая должна быть «намного крепче». Токунага согласился. При этом он решил не наливать себе полный стакан и оказался прав.

№ 17 — это не вода. То есть это, конечно, вода, но она настолько солёная, что возникает ощущение, что соль немного разбавили жидкостью. Газ только усиливает этот вкус, поэтому я не был готов выпить её залпом, как в случае с № 4, — рассказал японец.

Путешественник обратил внимание, что другие посетители совершенно спокойно пили воду. Сам он этого сделать не смог и незаметно вылил остатки воды.

В Ессентуках воду для чайной церемонии найти не удалось, поэтому Токунага отправился в Кисловодск и там также посетил питьевую галерею. Вода здесь оказалась совсем другой.

Вкус отличается настолько, что поймёт даже неискушённый человек. Сначала я попробовал воду, которая напоминала железо. Было ощущение, что пьёшь из ржавого крана. Вкусовые ощущения отличаются от воды в Ессентуках, но она тоже газированная, для чая не подойдёт, — признался он.

По возвращении в Москву Токунага позвонил учителю и сообщил, что найти воду ему не удалось. Наставник не смог скрыть своего удивления. Он заявил, что просил ученика не летать по России, а просто поискать хорошую воду в пластиковых бутылках в супермаркете.