«Яндекс» заявил об увеличении интереса россиян к Танзании в 200 раз

https://static.news.ru/photo/0df13b8a-ce71-11ea-aa14-fa163e074e61_660.jpg Занзибар, Танзания Фото: Bernd Bieder/imageBROKER.com/Global Look Press

Российские пользователи поисковых сервисов «Яндекса» резко увеличили интерес к Танзании. В поиске «Яндекса» поисковые запросы об этой стране увеличились в 65 раз, а пользователи сервиса «Яндекс.Путешествия» стали в 200 раз чаще искать информации о Танзании.

В пятницу, 24 июля, интерес к Танзании в «Яндекс. Поиске» резко взлетел: число запросов про страну выросло в 65 раз по сравнению с четвергом, — рассказали журналистам РИА Новости представители российского поискового гиганта.

Россияне интересуются фотографиями страны, ценами на туры, временем перелёта, отзывами об отдыхе, погодой и расположением Танзании. Чаще всего пользователи искали информацию о Занзибаре, интерес к Килиманджаро был в 50 раз меньше.

В сервисе «Яндекс.Путешествия» был зафиксирован всплеск к странам, с которыми Россия открывает авиасообщение. В рейтинге сервиса Танзания попала на четвёртое место, а Великобритания на седьмое.

Интерес к Великобритании за день вырос примерно в 7 раз, а к Танзании более чем в 200 раз, — подчеркнули представители «Яндекса».

У российских туристов популярной также остаётся Турция, интерес к ней увеличился в 5-6 раз.

NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила включение Танзании в список трёх стран для открытия авиасообщения большой полярностью государства среди российских туристов. По её словам, об этом свидетельствует число российских туристов, которые были вывезены из Танзании и Занзибара. Она напомнила, что Танзания и Занзибар являются одним государством.