«Яндекс» запустил сервис безналичной оплаты Yandex Pay

https://static.news.ru/photo/dcb1cca0-81ae-11eb-9c25-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Яндекс» запустил сервис Yandex Pay для быстрой оплаты покупок банковской картой. Как говорится в сообщении компании, с помощью сервиса можно будет платить картой, не вводя её данные — они подтянутся из аккаунта на «Яндексе». Услуга доступна для карт Mastercard, Visa и «Мир» любых банков.

В компании отметили , что новый способ оплаты будет не только удобным, но и безопасным. Чтобы оплачивать покупки через Yandex Pay, человеку не нужно будет оставлять свои данные на десятках сайтов. Достаточно будет привязать карту к аккаунту на «Яндексе», где все платёжные данные будут храниться в зашифрованном виде.

Также сообщается, что поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay может любая компания, тем самым она упростит клиентам процесс оплаты, а себе повысит продажи.

В феврале служба безопасности «Яндекса» обнаружила внутреннюю утечку, в результате чего были скомпрометированы данные почти пяти тысяч почтовых ящиков. Владельцы этих аккаунтов получили от компании уведомления о необходимости смены пароля. Как выяснилось, несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей предоставлял один из трёх системных администраторов, обладавших такими правами доступа, писал NEWS.ru.