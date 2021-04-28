Яйца стали дешеветь в России

https://static.news.ru/photo/286de9c4-663d-11e9-a1cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dana Kesnerova/Xinhua/Global Look Press

Отпускная стоимость яиц у производителей снизилась уже на 5–10%. Но рядовые покупатели могут этого не заметить.

Дело в том, что крупные торговые сети закупили яйца перед пасхальными праздниками и теперь спрос на этот товар у производителей упал. Вслед за ним упала и цена.

Об этом сообщил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в беседе с газетой «Известия». Отмечается, что отпускные цены в данный момент подошли к показателям начала 2021 года.

Падение цен началось около 10 дней назад, когда все ретейлеры сделали запасы к Пасхе. Цены на яйцо столовое первой и второй категории уменьшились на 5–10%. Минсельхоз уверен, что скоро цены упадут и в магазинах.

Снижению цен будет способствовать и падение стоимости кормов для скота в связи с экспортными пошлинами на масличные и зерно, добавили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что представители торговых сетей и поставщики сообщили, что цены на гречку в России могут вырасти на 10–15% в ближайшее время. Поставщики уже начали рассылать уведомления ретейлерам о подорожании круп.