«Я не боюсь»: Навальный выступил с небольшой речью в Шереметьево

https://static.news.ru/photo/bc1d62a4-58ed-11eb-a283-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kira_Yarmysh/twitter.com

Политик Алексей Навальный перед паспортным контролем обратился к журналистам. Он заявил, что не боится, так как правда на его стороне.

Сейчас выйду и поеду домой, потому что я прав, все уголовные дела сфабрикованы. Не только правда на моей стороне, но и суд. Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться, — сказал он.

Он извинился перед людьми, которые летели с ним на одном рейсе, а также перед теми, кто пострадал от закрытия аэропорта Внуково.

По его словам, этот день стал для него лучшим за последние пять месяцев (с момента отравления). Политик подчеркнул, что счастлив прилететь в Москву.

Оппозиционер выступил на фоне изображения Кремля, а затем пошёл на паспортный контроль, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Самолёт с Навальным вылетел из Берлина в 17:15 по московскому времени, с небольшим опозданием (по расписанию он должен был начать полёт в 16:45). Однако лайнер резко сменил курс и направился к Шереметьево. В результате лайнер сел в 20:14 в терминале D аэропорта Шереметьево.

В то же время администрация Внуково готовилась встречать Навального. Полиция закрыла зону прилёта, а в международной зоне была установлена ширма, сквозь которую не видно прибывающих. Кроме того, часть территории воздушной гавани задолго до прибытия политика была огорожена забором, а также к аэропорту приехали автозаки и машины силовиков. Встречающих и провожающих перестали пускать в здание — для входа полицейские требовали билет на самолёт.

После посадки лайнера в Шереметьево сотрудники правоохранительных органов перекрыли выезд из аэропорта Внуково, где собрались многие люди, которые хотели встретить политика.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».