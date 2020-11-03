Выявлены лучшие города для карьеры россиян на удалёнке

Москва, Казань и Новосибирск названы россиянами из мегаполисов лучшими городами для развития карьеры при работе в дистанционном режиме. Такое мнение высказала в опросе одна тысяча экономически активных жителей городов-миллионников старше 18 лет.
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Также в топ лучших попали Санкт-Петербург (четвёртое место), Екатеринбург, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Худшими городами для роста по службе названы Челябинск и Омск.
Ранее NEWS.ru сообщал, что режим удалённой работы в Москве продлён до 29 ноября. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что переход 30% сотрудников на работу из дома способствовал стабилизации ситуации с COVID-19 в столице. По его словам, в ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию.