Выявлены лучшие города для карьеры россиян на удалёнке

https://static.news.ru/photo/712f6ffa-1d9f-11eb-8f3a-fa163e074e61_660.jpg Москва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва, Казань и Новосибирск названы россиянами из мегаполисов лучшими городами для развития карьеры при работе в дистанционном режиме. Такое мнение высказала в опросе одна тысяча экономически активных жителей городов-миллионников старше 18 лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы. Отмечается, что самой перспективной для карьеры на удалёнке признана российская столица. Так считает каждый второй (51%) москвич.

Также в топ лучших попали Санкт-Петербург (четвёртое место), Екатеринбург, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Худшими городами для роста по службе названы Челябинск и Омск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режим удалённой работы в Москве продлён до 29 ноября. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что переход 30% сотрудников на работу из дома способствовал стабилизации ситуации с COVID-19 в столице. По его словам, в ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию.