Выстраиваем режим сна у ребенка — это проще, чем может показаться

Приучение ребенка к режиму сна — один из самых сложных и важных этапов раннего развития, от которого зависит отдых всей семьи. Многие родители совершают типичные ошибки, создавая неправильные ассоциации со сном и усложняя процесс укладывания. Мягкое формирование здоровых привычек требует последовательности и понимания детской физиологии.

Ключевые принципы успешного засыпания: постоянство времени укладывания, расслабляющий ритуал перед сном, комфортные условия в комнате. За час до сна необходимо исключить активные игры, гаджеты и яркий свет, перейдя к спокойным занятиям — купанию, чтению, тихой музыке. Температура в спальне должна быть 18–20 градусов, с обязательным проветриванием и затемнением окон.

Метод постепенного удаления творит чудеса: сначала сидите рядом с кроваткой, пока ребенок засыпает, затем ежедневно отодвигайтесь дальше. Важно различать плач-протест и настоящий дискомфорт, реагируя на второе, но не поддаваясь на манипуляции. Дневной сон строго по расписанию помогает регулировать ночной отдых.

