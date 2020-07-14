Вышел и умер: полиция оправдалась за убийство лебедя на Патриарших прудах

https://static.news.ru/photo/bfb31e70-c5d3-11ea-b6ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Жители Патриарших прудов в центре Москвы в очередной раз потребовали от столичной полиции усилить патрулирование района после того, как на берегу водоёма был найден мёртвый лебедь с раной на груди.

Негодяи! Покиньте наш пруд, наш район и никогда не возвращайтесь. Мы, жители Патриарших, требуем, чтобы никого не подпускали к воде. Требуем усилить патрулирование парковой и прибрежной зоны. Круглосуточно, — написали в социальных сетях возмущённые горожане.

В пресс-службе столичного главка МВД изданию «Подъём» сообщили , что сотрудники правоохранительных органов выезжали на место и не выявили жестокого обращения с животным или убийства птицы.

С чего все взяли, что лебедя убили? Коллеги все в недоумении. Видео просмотрели. Там лебедь, его кормили, он вышел и, ну, умер, — сообщили в полиции.

Противостояние жителей Патриарших прудов в Центральном административном округе Москвы с владельцами местных баров и отдыхающими длится с 2016 года. В этом году сезон ежедневных вечеринок в районе Малой Бронной начался ещё перед снятием режима самоизоляции.

Вечером 16 июня жители домов в районе Патриарших прудов устроили массовый сбор, на котором собирали подписи в поддержку требования о запрете шумных вечеринок. В одном из Instagram-аккаунтов опубликовано видео сбора. На кадрах можно увидеть толпы людей, которые эмоционально обсуждают ситуацию и собирают подписи против шумных гуляний. Присутствующие на месте полицейские при этом через громкоговорители увещевают граждан соблюдать социальную дистанцию. Многие из присутствующих жалуются на то, что в районе невозможно жить из-за шума.

Столичная прокуратура отреагировала на информацию в СМИ о многочисленных обращениях жителей Пресненского района, где расположены пруды, о нарушениях общественного порядка. Надзорное ведомство постановило принять меры по пресечению преступлений и правонарушений в этом районе, писал NEWS.ru.