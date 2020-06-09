Мэр столицы Сергей Собянин объявил о выходе города из режима самоизоляции с 9 июня. Действие электронных пропусков отменяется, и теперь москвичи могут спокойно передвигаться по улицам, не опасаясь штрафов и воспитательных бесед с полицейскими. Как Москва «оживает» после карантина — в галерее NEWS.ru.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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