Мэр столицы Сергей Собянин объявил о выходе города из режима самоизоляции с 9 июня. Действие электронных пропусков отменяется, и теперь москвичи могут спокойно передвигаться по улицам, не опасаясь штрафов и воспитательных бесед с полицейскими. Как Москва «оживает» после карантина — в галерее NEWS.ru.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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