Тепло приходит на улицы Москвы, а вместе с ним начинается летний сезон для прогулок. В связи с этим сотрудники теплицы Измайловского производственного управления филиала ГБУ «Озеленение» в Москве показали, как готовят растения к высадке в скверах города. Нам удалось одними из первых увидеть цветы, которые будут радовать глаз москвичей.