Семь миллионов россиян лишились выезда за рубеж из-за долгов

https://static.news.ru/photo/b5f2aa6c-b859-11eb-84b6-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Накопленные долги сделали невыездными 7 млн граждан России. Всего в стране к 1 апреля было почти 19 млн должников, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Издание отмечает , что 3 млн россиян попали в число невыездных за последние десять месяцев. Покинуть пределы родины не могут люди, чей долг превышает 30 тысяч рублей, а период просрочки превышает 90 дней.

В первом квартале 2021 года платили по счетам лишь 103 тысячи невыездных, с них взыскали 9,2 млрд рублей. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) уточнили, что основная часть невыездных россиян должна деньги банкам, при этом 90–95% имеют одновременно банковский кредит и заём в микрофинансовых организациях (МФО).

60–70% должников ссылаются на потерю работы, снижение уровня дохода, невозможность делать сбережения и, как следствие, рост долговой нагрузки. На таких должников мера по ограничению выезда за рубеж не влияет, так как их проблема не в нежелании платить, а в нехватке средств, — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Ранее стало известно, что нормы Гражданского процессуального кодекса и законодательства о банкротстве, предусматривающие возможность обращения взыскания на единственное жильё должника, не противоречат Конституции РФ. Об этом в апреле рассказал Конституционный суд РФ. К данному выводу КС пришёл, рассмотрев дело жителя Калужской области Ивана Ревкова, который более 20 лет добивается от знакомой возврата долга.