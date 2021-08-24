Выбросившего ребёнка с балкона жителя Кирова приговорили к 18 годам колонии

Кировский областной суд вынес приговор 42-летнему мужчине, который выбросил с балкона сына знакомой. О вынесении приговора говорится на сайте прокуратуры Кировской области.

Суд <...> назначил наказание в виде 18 лет 15 дней лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мужчина, распивая с матерью ребёнка и её подругой алкоголь, несколько раз ударил по голове её полуторогодовалого сына и сбросил с пятого этажа. Мать в это время ушла в магазин.

Также в сообщении кировской прокуратуры отмечается, что мать ребёнка уже привлекалась к административной ответственности из-за ненадлежащего исполнения родителем обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Прокурорская проверка обнаружила ненадлежащую организацию индивидуальной профилактической работы с семьей погибшего ребёнка.

Вину в содеянном злоумышленник признал полностью. Предварительное расследование по уголовному делу проведено следователем регионального управления СК, — говорится на сайте прокуратуры.

По данным МВД за первое полугодие 2021 года, в состоянии алкогольного опьянения совершается каждое четвёртое преступление.

Ранее сообщалось, что москвич попытался застрелить сына своей сожительницы.