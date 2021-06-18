Выборы в Госдуму продлятся три дня

https://static.news.ru/photo/5fd15e4e-d02d-11eb-b0b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Голосование на выборах депутатов Госдумы и иных выборах будет проводиться в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

Она пояснила, что решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. По словам Памфиловой, трёхдневное голосование является оптимальным в сложившейся ситуации, поскольку гарантирует безопасность и удобство для избирателей.

В первую очередь выигрывают именно избиратели, — цитирует её агентство.

Памфилова добавила, что на выборах не будет применяться так называемое голосование на пеньках. Она отметила, что такая форма волеизъявления очень полюбилась гражданам в прошлые выборы, но теперь в ней нет необходимости.

Ранее сообщалось, что на выборах в сентябре 2021 года в семи регионах голосование пройдёт дистанционно. В эксперименте примут участие Москва и Севастополь, а также Нижегородская, Ярославская, Курская, Мурманская и Ростовская области. В ЦИК отметили, что перед внедрением новой технологии по всей стране необходимо её отработать и обеспечить защиту от вмешательств извне.