Выбежавшая с плакатом на Первом канале Овсянникова впервые вышла на связь

Марина Овсянникова / Фото соцсети

Редактор Марина Овсянникова, «прославившаяся» тем, что выскочила в эфир с агитплакатом, после долгого молчания вышла на связь и рассказала о жизни после скандала. По ее словам, после поступка в эфире новостной передачи, её стали публично критиковать, с Первого канала ей написал только один человек, другие проигнорировали, рассказала редактор в Telegram-канале Романа Супера.

Овсянникова добавила, что сейчас она, в основном, общается с зарубежными журналистами. Она рассказала, что побывала в Молдавии, где собирала материал для сюжета о беженцах. Домой журналистка возвращаться не планирует, так как её якобы считают «британским шпионом».

Удалось сделать так, что теперь мне вообще никто не верит. На Западе и на Украине граждане не готовы понять, как люди, долгие годы работавшие в медиа, могут делать такое, — пожаловалась редактор.

Что касается своего поступка с плакатом, Овсянникова до сих пор им гордится и считает важным. И её не волнует, как его оценили другие. Журналистка добавила, что при случае снова поступила бы точно так же.

Но, посмотрев на мою судьбу, вряд ли кто из моих коллег способен будет совершить аналогичный поступок, — сетует бывшая работница Первого канала.

Долгие годы, признаётся Овсянникова, она подавляла свои эмоции и никому на работе не рассказывала о своих взглядах. Новости, выпускаемые на Первом канале, она принципиально не смотрела.

Я рада, что в итоге мои моральные качества оказались важнее благополучной и налаженной жизни. Моя совесть теперь чиста. Я считаю, что иногда в жизни надо совершать такие поступки, хотя бы только ради того, чтобы жизнь внутри и жизнь снаружи становилась лучше, — похвалилась экс-работница российского телевидения.

Ранее в Берлине проукраинские активисты устроили митинг против того, чтобы устроившая демарш в прямом эфире Первого канала Марина Овсянникова работала в немецком издании Die Welt и освещала развитие событий на Украине.