Вы не захотите другие ножки: обалденный рецепт курочки в глазировке — готовим быстро на одной сковороде. Хотите удивить домашних пикантным, но простым в приготовлении блюдом? Куриные ножки в медово‑соевой глазури — идеальный вариант: всего одна сковорода, минимум усилий, а результат впечатляет. Сладковато‑пряная корочка, сочное мясо и насыщенный аромат чеснока превратят обычный ужин в маленький праздник. К тому же ингредиенты всегда под рукой, а готовка займёт не больше получаса.

Для блюда понадобится: 8 куриных ножек, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. мёда, 4 зубчика чеснока, 1 ст. л. растительного масла, 1/2 ч. л. молотого чёрного перца, 1/2 ч. л. паприки, соль по вкусу.

Куриные ножки промойте, обсушите бумажным полотенцем. Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите ножки и обжаривайте на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки. В отдельной миске смешайте соевый соус, мёд, чёрный перец, паприку и чеснок. Полученную глазурь влейте в сковороду к курице, уменьшите огонь до минимума. Тушите под крышкой 15–20 минут, периодически переворачивая ножки, чтобы они равномерно покрывались соусом. Готовое блюдо подавайте горячим — оно отлично сочетается с рисом, картофельным пюре или свежими овощами.

