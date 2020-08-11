12 августа отмечается международный день молодёжи. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к этой группе относятся люди в возрасте от 18 до 44 лет. В России же молодёжью считаются граждане старше 14 и моложе 30 лет. Недавно в Совете Федерации подготовили законопроект, который предусматривает увеличение верхнего порога этого диапазона до 35 лет. NEWS.ru изучил данные Росстата и выяснил, какие профессии сейчас популярны среди молодых людей.

В России проживают 12,6 млн людей в возрасте от 17 до 25 лет. Среди них — 6,45 млн юношей и 6,15 млн девушек. Тогда как россиян в возрасте от 26 до 34 в нашей стране насчитывается 22,8 млн (из них 10,3 млн мужчин и 12,5 млн женщин).

В текущем году треть (32,2%) молодёжи в возрасте от 17 до 25 лет получает высшее образование, остальные числятся в средних специальных учебных заведениях, работают или ничем не заняты, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Росстата. Как рассказали в ведомстве, в 2018 году в вузах обучались 32,7% людей этой возрастной категории.

Количество студентов высших учебных заведений в России каждый год сокращается. Так, в настоящее время «вышку» получают 4,08 млн граждан, в 2019-м их было 4,16 млн, а в 2018-м — 4,24 млн. Эксперты связывают это с общим сокращением числа людей юного возраста.

Согласно данным Росстата, чаще всего молодые люди получают дипломы о высшем образовании по специальности «экономика и управление» — около 28%, «юриспруденция» — 11%, «педагогические науки» — 9%. При этом далеко не все выпускники работают по профессии.

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Чаще всего записи в дипломе и трудовой книжке совпадают у врачей — до 97% случаев. Также трудятся по специальности фармацевты (96%) и военные (93%). В свою очередь, реже всех в профессии остаются специалисты по сельскому и лесному хозяйству (39%) и социологи (47%). Замыкает тройку «промышленная экология и биотехнологии» — диплом пригодился только 53% выпускников.

Ценность высшего образования в российском обществе снижается, отметил в беседе с NEWS.ru председатель Молодёжной палаты района Марьино, член общественной палаты Москвы Василий Дубенко. С каждым годом будет меньше поступающих в вузы молодых людей, прогнозирует он.

Многие современные и перспективные специальности можно получить, закончив курсы или получив среднее специальное образование. Например, это профессии, связанные с продвижением в Интернете и IT-технологиями. Молодёжь не видит смысла терять пять лет в вузе, если можно начать строить карьеру гораздо раньше. Василий Дубенко председатель Молодёжной палаты района Марьино, член общественной палаты Москвы, политолог председатель Молодёжной палаты района Марьино, член общественной палаты Москвы, политолог

Львиная доля абитуриентов находится под влиянием родителей, бабушек и дедушек: для людей старшего поколения высшее образование повышает вероятность успеха в жизни. В обществе по-прежнему ценятся профессии, связанные с экономикой, юриспруденцией и педагогикой, рассказал Дубенко. Поэтому на факультеты по этим направлениям «не зарастает народная тропа». Однако часто во время учёбы молодые люди разочаровываются в навязанной родителями специальности и уходят в другую сферу. Например, они заканчивают те же курсы по SMM-продвижению, и годы учёбы в вузе оказываются потраченными впустую.

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Однако противоположную точку зрения высказал председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» Павел Красноруцкий. По его словам, высшее образование никогда не потеряет своей ценности.

Сейчас молодёжь ориентирована на высокие заработки. Всех хотят получать много денег. Высшее образование повышает вероятность карьерного роста — так думают многие. К тому же молодые люди поддерживают установку предыдущих поколений — если ты не получил высшее образование, значит в чём-то не преуспел. Павел Красноруцкий председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи»

Нужно избавляться от стереотипа о важности высшего образования для всех, подчеркнул общественник в беседе с NEWS.ru. Он уверен, что следует поднимать престиж рабочих профессий, в которых также можно преуспеть и хорошо заработать. Так, лучше быть хорошим пекарем, чем плохим инженером, заключил он.