«Всё в комплексе»: фермер об ограничении работы гипермаркетов в воскресенье

Ограничения работы продуктовых гипермаркетов по воскресеньям недостаточно для стимулирования фермерских рынков, заявил NEWS.ru фермер Сергей Балаев. Так он прокомментировал соответствующую инициативу депутата Госдумы Олега Матвейчева. По мнению фермера, к проблеме необходим комплексный подход, как в Европе.

Если сделать комплекс, как делают в Европе, то это даст новые возможности для фермеров. Нельзя просто закрыть гипермаркет в воскресенье и пойти в никуда. Фермерских рынков не существует, на них продают ту же «Пятёрочку», фермеров там нет. Вот когда они там появятся, когда откроются маленькие магазины, тогда надо не ограничивать воскресный торговый день, а сделать так, чтобы работали до определённого времени и плавно смотреть, насколько увеличиваются продажи у этих маленьких магазинов, которые эти сети все уничтожили. Сначала надо открыть одно, потом закрывать другое, но это надо делать всё в комплексе, — объяснил Балаев.

В письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова Матвейчев подчеркнул, что в настоящее время работа продуктовых ярмарок в России либо сводится к разновидности «экологическая еда», либо носит ограниченный и локальный характер. Ограничив работу гипермаркетов, можно создать хорошее подспорье для малого бизнеса, работающего в сельскохозяйственной и смежных областях, считает депутат.

В пресс-службе гипермаркета «Магнит» отказались комментировать инициативу парламентария.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил ограничить для торговых сетей максимальную наценку на фермерские продукты на уровне 15%. По его словам, в сфере торговли в связи со сложной экономической ситуацией поступают запросы о создании механизма, позволяющего гарантировать цены на определённые товары.