https://static.news.ru/photo/f016ff12-32ff-11ea-8112-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная Дума РФ объявила, что с 1 января 2020 года вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными». Об этом сообщается в официальном Instagram ведомства.

Согласно документу, с 2020 года запрещены контактные зоопарки. А содержащиеся там ранее животные будут отправлены на реабилитацию и помещены в естественную среду или приюты.

Также начал действовать запрет на умерщвление бездомных животных. Обращение с ними теперь возможно лишь в рамках программы «отлов — стерилизация — возврат в прежнее место обитания». Также безнадзорное животное может быть передано в приют.

К муниципальным приютам, в свою очередь, тоже будет предъявляться ряд требований. Они будут должны вести учёт животных, контролировать условия содержания и т.д. Владельцы приютов теперь будут приравниваться к владельцам животных.

Что касается потенциально опасных питомцев, их выгул без намордника и поводка теперь запрещён законодательно. За исключением случаев, когда они находятся на огороженной территории, принадлежащей их владельцам. Список таких пород утверждён в документе.

А диких животных с 1 января 2020 года и вовсе нельзя содержать в неволе с нарушением требований закона (например, в квартирах). Их перечень утверждён Правительством РФ (например, львы, тигры, королевские кобры, крокодилы и другие).

Как ранее писал NEWS.ru, человек может заразиться от собак смертельно опасной болезнью — эхинококкозом. Причём заболевание могут передавать не только бродячие собаки, но и домашние питомцы.