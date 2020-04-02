Всероссийскую перепись населения предложили перенести на 2021 год

https://static.news.ru/photo/d655778a-74a3-11ea-bf5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Росстат предложил перенести проведение всероссийской переписи населения на 2021 год ввиду угрозы распространения на территории страны коронавирусной инфекции нового типа.

В пресс-службе ведомства отметили, что смещение сроков никак не повлияет на качество и результат переписи. Глава Росстата Павел Малков, в свою очередь, заявил, что в текущей ситуации, осложнённой пандемией, возникают вопросы относительно подготовки инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке информации.

Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. В текущей ситуации у нас остаётся всё меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации, — приводит ТАСС слова Павла Малкова.

Как ранее писал NEWS.ru, Генеральный штаб Вооружённых сил РФ дал указ приостановитьмероприятия по призыву граждан в связи с угрозой распространения коронавируса. Исходя из предварительной информации, в 2020 году молодые солдаты отправятся к местам службы не ранее 20 мая.