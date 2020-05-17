Всероссийский онлайн-выпускной для студентов может пройти в начале июля

https://static.news.ru/photo/d14dfbf0-981f-11ea-b74c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что всероссийский онлайн-выпускной для выпускников вузов может пройти в первой декаде июля. При этом он не исключил, что в некоторых регионах, где позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, выпускные могут состояться в привычном формате.

Всероссийский выпускной могут впервые провести в первой декаде июля, — сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» Фальков.

Министр уточнил, что в настоящее время Минобрнауки рассчитывает на проведение мероприятия онлайн для большинства российских регионов. План его проведения ведомство должно представить в течение двух-трёх недель.

Как писал NEWS.ru, провести выпускные в российских вузах в формате онлайн Валерий Фальков ранее предложил на совещании президиума Российского союза ректоров. Министр отметил, что проведение онлайн-выпускного может быть осуществлено совместно с Российским союзом ректоров, президентской платформой «Россия — страна возможностей» и всех университетов РФ. Он выразил уверенность, что выпускной не только получится ярким и запоминающимся, но и ещё раз продемонстрирует умение вузов объединять силы.