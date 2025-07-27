Всего 2 ингредиента! Просто смешал — и в банку! Обалденное желе на зиму

Всего 2 ингредиента! Просто смешал — и в банку! Обалденное желе на зиму

Крыжовниковое желе — это вкус лета, законсервированный в банке! Насыщенный ягодный аромат, яркий цвет и нежная тающая текстура делают эту заготовку настоящим сокровищем зимой. Главное преимущество крыжовника — высокое содержание природного пектина, благодаря чему желе застывает без желатина и долго хранится. В этом рецепте минимум сахара — всего 1:2 по отношению к ягодам, — что позволяет сохранить естественную кислинку и свежесть вкуса. Подавайте его к сырной тарелке, блинам или просто намазывайте на тост — и наслаждайтесь кусочком лета в холодный день.

1,4 кг крыжовника переберите, удалите хвостики и промойте. Пропустите ягоды через мясорубку или измельчите блендером. Протрите массу через сито, чтобы отделить кожуру и семена — у вас получится около 1 кг пюре. Смешайте его с 700 г сахара в толстостенной кастрюле, доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Убавьте огонь и варите 20–25 минут, снимая пену. Проверьте готовность: капля желе на холодной тарелке не должна растекаться. Разлейте горячее желе по стерильным банкам, закрутите крышками и переверните до остывания. Храните в прохладном месте.

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