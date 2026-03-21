21 марта 2026 в 13:02

Все способы борьбы со слизнями: от народных до химических — что реально работает

Слизни — одна из самых неприятных проблем на участке. Они появляются внезапно и быстро портят урожай: объедают листья, портят ягоды и овощи. Опытные дачники советуют не надеяться на один способ, а использовать сразу несколько методов.

Самый эффективный вариант — химические средства. Препараты на основе метальдегида и фосфата железа действительно работают и помогают быстро сократить количество вредителей. Но применять их стоит аккуратно, особенно рядом с овощами.

Хорошо помогают и природные помощники. Жабы, ежи, птицы, а также куры и утки активно поедают слизней. Если есть возможность — стоит привлекать таких «санитаров» на участок.

Народные методы тоже дают результат, особенно в комплексе. Часто используют древесную золу — её рассыпают вокруг грядок, создавая барьер. Также помогают горчичный порошок, табачная пыль, известь. Слизни не любят такие поверхности и стараются их обходить.

Есть и более хитрые способы. Например, ловушки: в землю закапывают стакан с пивом или раствором дрожжей — запах привлекает слизней, и они попадают внутрь. Ещё один вариант — раскладывать доски, влажные тряпки или листья. Днём слизни прячутся под ними, и их легко собрать. Ручной сбор тоже остаётся рабочим методом, особенно утром или после дождя.

Три многолетних кустарника — как яркий фонтан в саду. Мгновенно преображают участок и создают эффект «дорогого» ландшафта
Бордюры из хосты — простой способ сделать участок аккуратным и визуально дорогим
Рай в тени: 9 многолетников и однолетников, которые цветут там, где темно, как в пещере
Съесть летом или хранить: выбираем сорт моркови правильно — от этого зависит весь урожай
Шары без стрижки: 6 растений, которые сами растут идеальной сферической формой
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

