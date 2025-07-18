Все сходят с ума от этой еврейской закуски из сыра: и вот почему

Все сходят с ума от этой еврейской закуски из сыра: и вот почему

Эта еврейская закуска — простой и вкусный салат, который легко приготовить из доступных продуктов. Основой выступают плавленые сырки, яйца и чеснок, что придает блюду насыщенный и оригинальный вкус. Несмотря на простоту ингредиентов, сочетание получается очень гармоничным, а правильное соотношение сырков, яиц и чеснока делает закуску идеальной по вкусу.

Для приготовления понадобятся плавленые сырки, сваренные вкрутую яйца, чеснок, майонез, соль и черный молотый перец. Сырки и яйца натирают на мелкой терке, чеснок пропускают через пресс, после чего все смешивают с майонезом и приправляют по вкусу. Получается отличное блюдо, которое подают на бутербродах, в тарталетках или просто в салатнике.

Ингредиенты

Плавленый сыр — 2 шт.

Куриные яйца — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 1–1,5 ст. л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Натереть плавленые сырки на мелкой терке. Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и натереть. Добавить яйца к сыру. Выдавить чеснок через пресс в смесь. Заправить майонезом, посолить и поперчить. Тщательно перемешать.

Готовую закуску можно подавать сразу или использовать как начинку для бутербродов и тарталеток. Этот салат — отличный вариант для быстрого перекуса или праздничного стола. Попробуйте и оцените!

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