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18 июля 2025 в 12:16

Все сходят с ума от этой еврейской закуски из сыра: и вот почему

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта еврейская закуска — простой и вкусный салат, который легко приготовить из доступных продуктов. Основой выступают плавленые сырки, яйца и чеснок, что придает блюду насыщенный и оригинальный вкус. Несмотря на простоту ингредиентов, сочетание получается очень гармоничным, а правильное соотношение сырков, яиц и чеснока делает закуску идеальной по вкусу.

Для приготовления понадобятся плавленые сырки, сваренные вкрутую яйца, чеснок, майонез, соль и черный молотый перец. Сырки и яйца натирают на мелкой терке, чеснок пропускают через пресс, после чего все смешивают с майонезом и приправляют по вкусу. Получается отличное блюдо, которое подают на бутербродах, в тарталетках или просто в салатнике.

Ингредиенты

  • Плавленый сыр — 2 шт.
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — 1–1,5 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

  1. Натереть плавленые сырки на мелкой терке.
  2. Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и натереть.
  3. Добавить яйца к сыру.
  4. Выдавить чеснок через пресс в смесь.
  5. Заправить майонезом, посолить и поперчить.
  6. Тщательно перемешать.

Готовую закуску можно подавать сразу или использовать как начинку для бутербродов и тарталеток. Этот салат — отличный вариант для быстрого перекуса или праздничного стола. Попробуйте и оцените!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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