Все сходят с ума от этой еврейской закуски из сыра: и вот почему

Эта еврейская закуска — простой и вкусный салат, который легко приготовить из доступных продуктов. Основой выступают плавленые сырки, яйца и чеснок, что придает блюду насыщенный и оригинальный вкус. Несмотря на простоту ингредиентов, сочетание получается очень гармоничным, а правильное соотношение сырков, яиц и чеснока делает закуску идеальной по вкусу.
Для приготовления понадобятся плавленые сырки, сваренные вкрутую яйца, чеснок, майонез, соль и черный молотый перец. Сырки и яйца натирают на мелкой терке, чеснок пропускают через пресс, после чего все смешивают с майонезом и приправляют по вкусу. Получается отличное блюдо, которое подают на бутербродах, в тарталетках или просто в салатнике.
Ингредиенты
- Плавленый сыр — 2 шт.
- Куриные яйца — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез — 1–1,5 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
Приготовление
- Натереть плавленые сырки на мелкой терке.
- Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и натереть.
- Добавить яйца к сыру.
- Выдавить чеснок через пресс в смесь.
- Заправить майонезом, посолить и поперчить.
- Тщательно перемешать.
Готовую закуску можно подавать сразу или использовать как начинку для бутербродов и тарталеток. Этот салат — отличный вариант для быстрого перекуса или праздничного стола. Попробуйте и оцените!
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