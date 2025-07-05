Спагетти с сюрпризом: куриные фрикадельки, которые обожает вся семья

Все мы любим пасту, но иногда хочется чего-то особенного. Сегодня поделюсь своим любимым рецептом — нежными куриными фрикадельками в ароматном томатном соусе!
Это блюдо готовится быстро, а результат всегда восхищает. Сочетание мягких фрикаделек, овощей и пасты — настоящее объедение!
Ингредиенты
- Куриный фарш — 600 г
- Спагетти — 300 г
- Помидоры в соку — 400 г
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Сладкий перец — 1 шт.
- Оливки — 15 шт.
- Соль, перец, травы
Фарш смешиваем со специями, формируем шарики и запекаем 20 минут при 190 °C. Пока фрикадельки готовятся, обжариваем лук, морковь, чеснок, добавляем перец и помидоры. Соединяем с фрикадельками и тушим 5 минут. Отвариваем спагетти и подаём с ароматным соусом. Просто, вкусно и необычно!
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