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05 июля 2025 в 05:16

Спагетти с сюрпризом: куриные фрикадельки, которые обожает вся семья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Все мы любим пасту, но иногда хочется чего-то особенного. Сегодня поделюсь своим любимым рецептом — нежными куриными фрикадельками в ароматном томатном соусе!

Это блюдо готовится быстро, а результат всегда восхищает. Сочетание мягких фрикаделек, овощей и пасты — настоящее объедение!

Ингредиенты

  • Куриный фарш — 600 г
  • Спагетти — 300 г
  • Помидоры в соку — 400 г
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сладкий перец — 1 шт.
  • Оливки — 15 шт.
  • Соль, перец, травы

Фарш смешиваем со специями, формируем шарики и запекаем 20 минут при 190 °C. Пока фрикадельки готовятся, обжариваем лук, морковь, чеснок, добавляем перец и помидоры. Соединяем с фрикадельками и тушим 5 минут. Отвариваем спагетти и подаём с ароматным соусом. Просто, вкусно и необычно!

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Эта закуска исчезает со стола мгновенно. Проверено — гости всегда просят добавки!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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