ВС России признал экстремистским движение NS-WP

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Неонацистское движение NS-WP признано в России экстремистским. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РФ.

В 2009-2010 годах члены этой организации совершили несколько нападений и убийств. Их жертвами становились бездомные и иностранцы. В их числе, в частности, гражданин Ганы.

Кроме того, участники движения были признаны виновными в поджоге храма и строительного крана, а также в подрыве остановки общественного транспорта. Последнее деяние признали терактом.

В 2014 году девятерых членов NS-WP осудили на длительные сроки лишения свободы.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (внесены в список НКО-иноагентов), а также штабы оппозиционера Алексея Навального. В надзорном ведомстве считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, в том числе путём осуществления «цветной революции».