ВС РФ впервые сбили умную бомбу США: чем опасен реактивный снаряд GLSDB Что известно о реактивных снарядах системы GLSDB, которые получили ВСУ

Фото: saab

GLSDB

Вооруженные силы РФ впервые сбили управляемый реактивный снаряд с двигателем GLSDB в зоне проведения специальной военной операции на Украине, заявил 28 марта в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Данный снаряд также называют умной бомбой, кроме того, дальность полета GLSDB оценивается в 150 км.

Как расшифровывается аббревиатура GLSDB

Аббревиатура GLSDB расшифровывается как Ground Launched Small Diameter Bomb, по-русски — бомба малого диаметра наземного базирования. GLSDB разработана американской корпорацией Boeing и шведской компанией Saab Group в ходе модификации «бомбы малого диаметра» (SDB) от «Боинг» (GBU-39) с добавлением ракетного двигателя. Снаряд запускается наземными ракетными комплексами производства США (РСЗО) M270 и M142 HIMARS.

Когда Украина могла получить GLSDB

ВСУ могли получить снаряды GLSDB уже к началу февраля или раньше, но ждали «отмашку» США на их применение, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, анонс нового пакета помощи Киеву на $2,2 млрд был лишь поводом для легализации использования GLSDB.

«США анонсом пакета помощи легализовывают их наличие в ВСУ. Они могут быть уже доставлены, но Киев просто ждет отмашку на их применение. Наличие GLSDB повышает роль ПВО, сбивать их можно, в небе на баллистической траектории их видно, несмотря на заявленный в названии малый диаметр», — подчеркнул Суконкин.

Фото: saab Компьютерная визуализация удара GLSDB

Собеседник добавлял, что поставка данного вида боеприпасов, скорее всего, связана с тем, что РСЗО HIMARS уже не оправдывают ожиданий. При этом Bloomberg предполагал в начале февраля 2023-го, что поставка GLSDB Киеву займет до девяти месяцев.

Угрожает ли GLSDB боеспособности российских войск

В феврале агентство Reuters заявило, что ВС РФ «должны будут срочно изменить тактику ведения боевых действий на Украине из-за возможных поставок Киеву GLSDB». Издание считает, что именно данный вид боеприпасов позволит ВСУ попытаться нанести по ВС РФ более серьезные удары на расстоянии до 150 км.

Тогда украинский военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что GLSDB якобы могут создать угрозу потенциалу ВС РФ. По его словам, ВСУ «планируют с помощью GLSDB отрезать ВС России от поставок снабжения из Крыма».

Для защиты Крыма от возможных ударов ВСУ GLSDB необходимо уничтожать пусковые установки, расположенные на территории Украины, считает специалист по международной разведке Георгий Рипер. В разговоре с Pravda.Ru эксперт добавил, что можно также ликвидировать GLSDB средствами ПВО с вероятностью успеха в 0,8 (от единицы). По его словам, особенность снарядов заключается в том, что они поднимаются на высоту 10 км и управляются при помощи GPS с точностью около пяти метров.

Могут ли GLSDB достать до Крыма

Сбитый ВС РФ на Украине управляемый реактивный снаряд с двигателем GLSDB обладает дальностью полета до 150 километров, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, такая ракета может «добить до Крыма». Однако эксперт подчеркнул, что российские военные умеют перехватывать подобные снаряды.

Фото: saab

«Сам боеприпас — гибрид между бомбой и ракетой, так как использует разгонную систему как у ракет для РСЗО HIMARS и MLRS. Основная же особенность — возможность маневрирования и повышенный радиус действия порядка 150 км. То есть, в принципе, добивает до Крыма. Также эту ракету используют с закрытых огневых позиций, запуская ее в противоположную от цели сторону, чтобы ее не засекла система контрбатарейной борьбы. Но даже такие хитрые маневры не стали сюрпризом для наших зенитчиков», — добавил Леонков.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru рассказал, что перехват американской GLSDB достаточно сложен из-за ее скорости и системы наведения.

При этом пресс-секретарь Минобороны США (Пентагона) Патрик Райдер еще в начале февраля заявлял, что Белый дом передает Киеву дальнобойные снаряды GLSDB, чтобы ВСУ «попытались отвоевать территории». Райдер уточнил, что планы по ударам разрабатывает украинское руководство.