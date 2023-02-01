Военный эксперт: Киев уже мог получить снаряды с дальностью полета 150 км Военный эксперт Суконкин не исключил, что Киев уже получил снаряды с дальностью полета 150 км

Фото: U.S. Marine Corps

Вооруженные силы Украины уже могли получить снаряды GLSDB (бомба малого диаметра наземного базирования) с дальностью полета до 150 км, но ждут «отмашку» США на их применение, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, анонс нового пакета помощи Киеву на $2,2 млрд — лишь повод для легализации использования GLSDB. Собеседник добавил, что поставка данного вида боеприпасов, скорее всего, связана с тем, что РСЗО HIMARS уже не оправдывают ожиданий.

США анонсом пакета помощи легализовывают их наличие в ВСУ. Они могут быть уже доставлены, но Киев просто ждет отмашку на их применение. Наличие GLSDB повышает роль ПВО, сбивать их можно, в небе на баллистической траектории их видно, несмотря на заявленный в названии малый диаметр. Вероятно, Киев попытается наносить удары по удаленным, как они думают, складам ВС РФ. Это еще один шаг к эскалации конфликта, — добавил Суконкин.

Накануне стало известно, что США планируют выделить Украине пакет военной помощи на $2,2 млрд, в который, как ожидается, впервые войдут GLSDB. Новые поставки могут включать в себя и другие боеприпасы и вооружения. По предварительным данным, GLSDB могут запускаться из РСЗО HIMARS.

Вашингтон до настоящего времени отвергал запросы Киева на поставку подобных ракет, аргументируя решение тем, что они могут быть использованы для нанесения удара по территории России.

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что власти США считают, что текущие поставки уже достаточно объемные и могут серьезно влиять на ход сражений. Так в Белом доме прокомментировали заявление президента Джо Байдена, в котором он отказался поставлять истребители F-16 Украине.