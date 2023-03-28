«Добивает до Крыма»: военэксперт объяснил уникальность сбитой ракеты GLSDB Эксперт Леонков: дальность полета ракеты GLSDB составляет 150 км

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Сбитый ВС РФ на Украине управляемый реактивный снаряд с двигателем GLSDB обладает дальностью полета до 150 километров, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, такая ракета может «добить до Крыма». Однако эксперт подчеркнул, что российские военные умеют перехватывать подобные снаряды.

НАТО все-таки поставило данный боеприпас Украине. Сам же боеприпас — гибрид между бомбой и ракетой, так как использует разгонную систему как у ракет для РСЗО HIMARS и MLRS. Основная же особенность — возможность маневрирования и повышенный радиус действия порядка 150 км. То есть, в принципе, добивает до Крыма. Также эту ракету используют с закрытых огневых позиций, запуская ее в противоположную от цели сторону, чтобы ее не засекла система контрбатарейной борьбы. Но даже такие хитрые маневры не стали сюрпризом для наших зенитчиков. И, как следствие, они его благополучно перехватили, — заявил Леонков.

28 марта представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие впервые сбили управляемый реактивный снаряд с двигателем GLSDB в зоне проведения военной операции на Украине. Кроме этого, в зоне СВО было перехвачено 18 снарядов от РСЗО HIMARS.

Ранее специалист по международной разведке Георгий Рипер заявил, что защитить Крым от возможных ударов ВСУ дальнобойными снарядами GLSDB можно при помощи уничтожения пусковых установок, которые будут расположены на территории Украины. По его словам, можно также уничтожать GLSDB с помощью средств ПВО, вероятность успеха в таком случае будет 0,8 к единице.