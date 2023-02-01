В США анонсировали поставки нового вооружения Украине Reuters: США поставят Украине ракеты большей дальности в рамках пакета помощи на $2,2 млрд

Фото: Defense Ministry / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американское руководство планирует выделить Украине пакет военной помощи на 2,2 миллиарда долларов, в который, как ожидается, впервые войдут ракеты большей дальности, передает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. Агентство при этом не сообщает, о каких именно ракетах идет речь. В материале отмечается, что новые поставки могут включать в себя и другие боеприпасы и вооружения.

США готовятся выделить Украине пакет военной помощи на 2,2 млрд долларов, в который, как ожидается, впервые войдут ракеты большей дальности, — сказано в публикации.

Вашингтон до настоящего времени отвергал запросы Киева на поставку подобных ракет, аргументируя решение тем, что они могут быть использованы для нанесения удара по территории России.

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что власти США считают, что текущие поставки уже достаточно объемные и могут серьезно влиять на ход сражений. Так в Белом доме прокомментировали заявление президента Джо Байдена, в котором он отказался поставлять истребители F-16 Украине.