Врачи спрогнозировали всплеск депрессий у россиян после новогодних каникул

Новогодние праздники и длительные выходные уже не за горами. Многие россияне считают дни до этого события, планируют свой отдых и всячески пытаются поднять себе настроение. Как пояснили эксперты, из-за пандемии после праздничных каникул может заметно увеличиться число граждан, страдающих депрессиями и тревожными расстройствами. Что станет катализатором этого явления, кто попадает в группу риска, как создать себе новогоднее настроение и сохранить нервы на долгое время — разбирался NEWS.ru.

Губительные напитки

Из-за того что россияне теперь вынуждены отмечать Новый год дома, эксперты прогнозируют рекордную алкоголизацию населения в этот период. Как пояснил NEWS.ru врач-психиатр Игорь Лазарев, последствия таких застолий будут достаточно плачевными. Уже сейчас врачи настраиваются на негативный сценарий — после праздничных каникул обращений к специалистам станет больше, чем в прошлом году.

Сам по себе январь — это всегда пик обращений. В этом году ситуацию усугубит накопившееся напряжение у россиян, закрытие развлекательных заведений и границ. Это всё будет приводить к тому, что люди станут расслабляться дома с помощью алкоголя. Поэтому в такие периоды всегда возрастает летальность, преступность, число травм и депрессий, так как она всегда спутница алкогольной интоксикации. Также будет больше срывов у тех, кто имеет алкогольную зависимость. В этом году мы настраиваемся, что пациентов с подобными проблемами станет больше, чем в прошлом. Возможно, этот показатель увеличится в два раза. Игорь Лазарев психиатр и нарколог психиатр и нарколог

Специалист уточнил, что в группе риска окажутся не только россияне, у которых есть подобная зависимость. Затяжные алкогольные гулянки опасны и для тех, кто страдает от депрессий и длительное время находится в стрессовой ситуации. По мнению нарколога, в таком состоянии люди нередко стараются забыться с помощью алкоголя. В итоге крепкие напитки только ухудшают самочувствие. Врач также подчеркнул, что если кто-то из россиян по назначению медиков принимает психотропные лекарства, смешивать их с алкоголем категорически нельзя. Это очень опасно и может закончиться для человека непредсказуемо, вплоть до летального исхода.

Чему быть, тому...

Britta Pedersen/ZB/Global Look press

Масла в огонь подольёт и множество свободного времени на праздничных каникулах. Это подтолкнёт россиян к различным размышлениям о текущих проблемах, смутных из-за коронавируса перспективах в ближайшем будущем, новогодних финансовых затратах. Такие мысли приведут людей к самому доступному методу получения удовольствия — опять же, алкоголю, поделился с NEWS.ru психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Всё это послужит почвой для развития депрессивных состояний у россиян.

Любые значимые события являются катализатором психологических проблем. На мой взгляд, сейчас люди потеряли ориентир. Они очень зациклены на праздниках, выходных. Поэтому в период застолий стараются получить от жизни всё. В этом году возможно ухудшение посленовогодней ситуации, в сравнении с прошлым годом. Потому что вся эта неопределённость из-за пандемии, страхи россиян, злоупотребление алкоголем в праздники могут как раз привести к повышению тревожности и обострению депрессивных состояний. На этом фоне у людей могут возникнуть и первые панические атаки, после чего им уже будет необходима помощь специалиста. Павел Жавнеров психолог по тревожным расстройствам психолог по тревожным расстройствам

С таким мнением эксперта не согласился врач-психиатр Владимир Крупин. Специалист заверил NEWS.ru, что наиболее эмоционально подверженные последствиям пандемии россияне уже почувствовали ухудшение самочувствия. Поэтому в дальнейшем всплеска депрессий ожидать не стоит.

В целом пандемия для людей уже становится привычной. Почти год мы живём в «новом режиме» и понемногу научились с этим справляться. Немногие и раньше праздновали Новый год вне дома, ведь традиционно это семейный праздник. Думаю, этот год россияне проводят с самыми непростыми чувствами, у них будет много надежд, что в 2021 всё наладится. С одной стороны, это психологически позитивный настрой. С другой, завышенные ожидания могут обернуться для россиян по-разному. Владимир Крупин психиатр, психолог психиатр, психолог

Правильный настрой

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Как рассказала NEWS.ru психоаналитик Наталья Толстая, в коронавирусных запретах можно найти и положительные стороны. По словам эксперта, из-за того что у большинства россиян не получится выехать за границу, не случится и тех контрастов, которые как раз и нагоняют тоску после отпуска. А вот чтобы избавиться от всех негативных мыслей и настроиться на позитивный, праздничный лад, жителям нашей страны придётся немного постараться и включить фантазию.

Мы сами создаём себе настроение. Поэтому нужно обязательно украсить дом, нарядить ёлку, развесить гирлянды. Чаще включать любимую музыку, готовить вкусную еду. Помогут поднять настроение и какие-то смешные аксессуары, в которые можно нарядиться на новогоднее застолье. Вообще Новый год нужно обязательно встречать наряженными, даже если вы будете поздравлять близких по видеосвязи. Нельзя забывать и про добрую традицию дарить подарки. Можно их заранее передать друзьям и родным по почте, так тоже настроение заметно улучшится. Если есть возможность, то стоит поучаствовать в благотворительности. Помочь тем, кто в этом нуждается. Наталья Толстая психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель

Также специалист посоветовала ничего не планировать на новогодних каникулах, позволить себе максимально расслабиться и выспаться. По мнению Натальи Толстой, россиянам не стоит заниматься перееданием и много пить. А в целом всем нам нужно научиться наслаждаться настоящим и тогда никаких психологических проблем не будет, заключила психоаналитик.