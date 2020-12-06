Эксперты ожидают рекордной алкоголизации россиян в Новый год из-за запретов

Чтобы снизить риск распространения коронавируса, власти регионов вводят различные запреты на период новогодних праздников. Например, в Москве и Санкт-Петербурге ограничена работа ночных клубов, баров и ресторанов. Однако такие меры в итоге лишь приведут к росту спроса на алкоголь, полагают эксперты. В связи с этим в Новый год потребление горячительных напитков может побить рекорды предыдущих лет. Вместе с тем запреты не помогут избежать всплеска заболеваемости инфекцией — вместо посещения баров и ресторанов люди будут собираться компаниями в квартирах или на дачах. NEWS.ru выяснил, каким напиткам стоит отдать предпочтение в новогоднюю ночь, чтобы не навредить здоровью.

Пандемия коронавируса спровоцировала рост розничных продаж алкоголя во всём мире. Потребление спиртного растёт и в России. Однако во время новогодних праздников ситуация может усугубиться ещё сильнее — люди будут пытаться компенсировать дефицит развлечений на фоне ограничений, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По его словам, в Новый год продажи алкоголя вырастут более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет.

Никто же не может проконтролировать, что люди будут устраивать квартирники, ходить друг к другу в гости. Вся проблема в том, что люди развлекаться не умеют. Они компенсируют нехватку движений и позитивных эмоций потреблением алкоголя. Люди не могут организовать общение, досуг без алкоголя. Они фактически всю анимацию на тех же самых свадьбах превратили в какие-то конкурсы по выпиванию, игры, связанные с выпивкой. Павел Шапкин руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики

Наиболее популярными алкогольными напитками в праздничный период будут шампанское, красные и креплёные вина, коньяк, текила, виски, уверен эксперт. В то же время снизится потребление пива — в зимний период его продажи падают.

Сергей Булкин/NEWS.RU

Чтобы запомнился

Для новогоднего стола лучше всего предпочесть коньяк, водку и вино. При этом приобретать их следует в специализированных магазинах. Эти напитки наносят минимальный вред здоровью, рассказала NEWS.ru диетолог Марина Хорол.

Считается во всём мире, и, наверное, не напрасно, — это коньяк. Или водка, но водка хорошая. Она должна быть пшеничная, чистая, не купленная неизвестно где. Хорошие вина тоже никто не отменял. Лучше, естественно, сухие. У них меньше всяких добавок, инородного сахара. Марина Хорол врач-диетолог, гастроэнтеролог врач-диетолог, гастроэнтеролог

В течение вечера рекомендуется пить не больше одного бокала вина, 150 граммов водки или 70 граммов коньяка, добавила диетолог. Причём переходить с одного напитка на другой не стоит. В противном случае могут быть отравления, даже если алкоголь дорогой.

Запреты дружбе не помеха

Несмотря на запреты, введённые в некоторых регионах, люди найдут способ собраться в компании. В связи с этим после Нового года будет вспышка заболеваемости коронавирусом, полагает инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

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Введение ограничительных мероприятий для ресторанов, баров и так далее не изменит ситуацию, потому что все, кто ходит в рестораны и бары, это люди социально активные, которые любят пообщаться. Они всё равно соберутся в своей компании. У кого-то на даче, в подпольных клубах, в квартире. Хотим мы этого или нет. Будет дополнительная передача инфекции друг другу. Просто если бы это было в барах с маркировкой QR-кодов, мы бы знали, кто контактировал конкретно в баре, кто заболел. А так всё дело будет разрулено по всем местам, которые отследить не смогут. Евгений Тимаков врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр

При этом в городах-мегаполисах вспышка заболеваемости будет незначительной. Это связано с тем, что большая часть их жителей уже была в контакте друг с другом, заключил Тимаков в разговоре с NEWS.ru.