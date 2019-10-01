https://static.news.ru/photo/c588490e-e4c1-11e9-8fa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ronc.ru

Замдиректора института детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Максим Рыков подробно рассказал о скандале, в центре которого оказалось медучреждение. По его словам, в настоящее время готовы уволиться 27 врачей.

Как утверждает Рыков, новое руководство в лице Светланы Варфоломеевой давно хотело заменить специалистов.

Не понимаем, что же теперь все так испугались. Раньше зарплата была на высоком уровне, «дорожные карты» выполнялись, врачи получали больше 150 тысяч рублей, медсестры — 80 тысяч, — цитирует Рыкова газета « Известия ».

По словам замдиректора, сейчас зарплаты существенно ниже. Как сообщил доктор медицинских наук Александр Попа, 1 октября заявления на увольнения подали ещё восемь сотрудников.

Как писал News.ru, руководство медучреждения отреагировало на протесты врачей в связи с освобождением от должности замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Георгия Менткевича. Глава онкоцентра Иван Стилиди сообщил, что «за хамское поведение» вынес ему выговор.

Ранее сообщалось, что детские онкологи подали заявления об уходе в знак протеста против условий работы и низких зарплат.