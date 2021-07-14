Врачи рассказали, почему не доверяют вакцинам от COVID-19

Врачам требуются более убедительные доказательства необходимости вакцинироваться от коронавируса, чем просто уверения медийных личностей. Об этом в интервью Telegrаm-каналу «Радиоточка НСН» рассказал президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин.

По его словам, врачей интересуют итоги плацебо-контролируемого исследования по «Спутнику V». Набор добровольцев завершился ещё в декабре. После введения вакцины уже через 180 дней должны были опубликовать результаты исследований. Однако эта информация до сих пор скрыта.

Были только промежуточные данные, окончательных данных никто не публиковал. Почему? Это большой вопрос. Какие результаты были получены, неизвестно. Поэтому врачи задают вопросы: что там произошло? Почему скрываются результаты клинического исследования? — пояснил Гальперин.

Специалист также отметил, что в России последние десятилетия говорят о важности доказательной медицины. Но с начала пандемии об этом позабыли и решили, что не нужно приводить доказательства эффективности вакцин. Кроме того, по его словам, в штабах по борьбе с коронавирусом практически нет специалистов, имеющих опыт работы в эпидемиях, и нет инфекционистов. В штабах в лучшем случае работают санитарные врачи, которые имеют представление о проблеме, но не имеют соответствующего опыта.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что властям России следует сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всего населения страны.