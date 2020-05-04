Врачи рассказали об «удивительном» симптоме коронавируса

https://static.news.ru/photo/be71b6a0-8e17-11ea-aa0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У заражённых коронавирусом зачастую наблюдается необычный симптом, который врачи называют «счастливой гипоксией». В таком состоянии больной чувствует себя хорошо, в то время как его организм находится в неудовлетворительном состоянии.

Мы видим очень большое расхождение между тем, что показывает монитор, и тем, как выглядит пациент, — цитирует РИА Новости врача из Нью-Йорка Рубена Стрейера.

Специалист признался, что эта особенность удивила медиков. В свою очередь пульмонолог Эльнада Марсия Негри отметила, что уровень насыщения кислородом крови здоровых людей составляет не менее 95 процентов. Больные COVID-19 даже при более низких показателях выглядят удовлетворительно.

Ранее врач сообщил, что ранние симптомы коронавируса схожи с похмельным синдромом. Чаще всего они наблюдаются в первые два-три дня заболевания, писал NEWS.ru.