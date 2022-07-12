Врачи рассказали, как понизить давление без лекарств Невролог Неустроев: понизить давление без лекарств поможет чай с мятой, клюквенный морс и дыхание

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Чай с мятой

Понизить давление, подскочившее от эмоционального состояния, без лекарств поможет чай с мятой, клюквенный морс и дыхательная гимнастика, сообщил невролог Лаврентий Неустроев изданию «ФедералПресс». Он описал упражнение, которое занимает пару минут.

Человек укладывается, начинает дышать животом, руку можно положить прямо на пупок, и рука при вдохе должна подниматься. Так мы делаем три дыхательных движения. Дальше руки нужно переставить на грудную клетку, дышать так, чтобы грудная клетка раздвигалась, дыхание доходило до верхней части грудной клетки, до ключиц. Так три дыхательных движения. Потом снова можно вернуться на три дыхания животом, потом снова на грудную клетку, — сказал Неустроев.

В свою очередь терапевт Татьяна Романенко предостерегла от злоупотребления народными методами и посоветовала принимать базовые препараты. При этом отметила, что нормализовать показатели способны помочь горячие ванны для ног.

Для профилактики высокого давления врачи рекомендуют следить за весом, вести активный образ жизни, есть меньше солёного и наладить водный баланс.

Главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова ранее рассказала о пользе горького шоколада при борьбе с сердечными заболеваниями. По её словам, лакомство нормализует артериальное давление и снижает риск возникновения новых болезней.