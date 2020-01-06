https://static.news.ru/photo/70e14e98-3122-11ea-9bc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики объяснили, чем опасно для детей поедание снега на улицах. Дело в том, что снежный покров на территории города всегда смешивается с землёй и собирает на себе копоть от машин и грязь. Поэтому у детей, наглотавшихся снега, есть большая вероятность развития отравлений.

Могут быть и различные отравления, глистные инвазии, которые наносят вред ребёнку. Ну и какие-то функциональные нарушения кишечника возможны, — объясняет заведующая детской поликлиникой № 17 «Балашихинская областная больница» Светлана Щербакова.

Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Алексей Буеверов советует родителям следить, чтобы дети не брали в рот даже чистый снег, так как и в нём могут содержаться вредные примеси, незаметные глазу, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Елена Малышева посоветовала грызть лёд во время праздничного застолья, чтобы утолить чувство голода и не переедать. Об этом она заявила в эфире программы «Жить здорово!». Он был посвящён тому, как не испортить фигуру в зимние каникулы.