Врачи назвали суточную норму арбуза для детей и взрослых. Для первых она составляет от 80 до 150 граммов мякоти, а для взрослых — 500 граммов. Об этом пишет РИА Новости.

Педиатр Марина Лерман рассказала , что детям двух-трёх лет нельзя давать больше 80–100 граммов мякоти. Шестилетним ребятам можно давать до 150 граммов ягоды, а вот малышам до двух лет арбуз давать не стоит, так как он может вызывать аллергическую реакцию.

В свою очередь врач-терапевт Елена Тихомирова порекомендовала взрослым съедать не больше 0,5 кг арбуза в день и не сочетать его с другими углеводами. По её словам, из полезных веществ усвоится лишь треть, а остальное может перейти в жировые отложения. Она отметила, что арбуз разрешено есть в любое время суток, но не перед сном.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что употребление ранних арбузов может привести к пищевой аллергии и даже отравлению. Эксперт отмечает, что время, когда существует самый высокий риск купить плохой арбуз, это конец июля — начало августа.