Врачи назвали причину возвращения шамана Габышева в психдиспансер

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Шаман Александр Габышев был принудительно доставлен полицией в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Там пояснили, что он нуждается в активном диспансерном наблюдении, но отказывается от него.

В медучреждении пояснили, что активное наблюдение назначается пациенту в соответствии с законодательством России о психиатрической помощи. Гражданин обязан ежемесячно посещать участкового психиатра и принимать назначаемые им лекарства.

Габышев последний раз в рамках активного наблюдения был на приёме у врача в середине декабря. Тогда он заявил, что категорически отказывается лечиться и в дальнейшем диспансер посещать не будет. На очередной приём в январе он не явился.

Лечащий врач пыталась связаться с Габышевым по телефону, но он не отвечал на звонки. Его родственники подтвердили, что он не желает разговаривать с врачом.

В случае неявки пациента, нуждающегося в активном диспансером наблюдении, и отказе его от дальнейшего лечения медицинская организация обязана принять меры по осмотру пациента. <...> Если пациент не открывает двери и категорически отказывается каким-то образом общаться, привлекаются сотрудники полиции, — отмечается на сайте медорганизации.

Там добавили, что в настоящее время Габышев находится под наблюдением врачей.

Как ранее писал NEWS.ru, некоторое время назад Набышев анонсировал новый поход на Москву в марте. На этот раз он отправится в столицу на белом коне и в сопровождении отряда добровольцев. Маршрут будет проходить через Иркутск, Алтай и Урал.