Врачи из Тверской области спасли пациентку со 100% поражением лёгких

https://static.news.ru/photo/c0c406c2-cc2b-11ea-9265-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики областной клинической больницы в Тверской области смогли вылечить женщину с полным поражением лёгких. У неё была выявлена тяжёлая пневмония и тяжёлая дыхательная недостаточность.

Пациентка находилась на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в течение двух недель. Сейчас женщина начала самостоятельно ходить. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Тверской области.

Аппарат ЭКМО «заменяет» сердце и лёгкие пациента. Кровь выкачивается из организма, очищается от углекислого газа и насыщается кислородом. После этого она нагревается и возвращается в организм.

Ранее пациенты из Тверской области, которым требовалось ЭКМО, переводились в больницы Москвы или Санкт-Петербурга. Весной 2020 года на федеральные средства был приобретён аппарат, после чего лечение стало возможно в Тверской области.

Всего в регионе зарегистрировано 4338 случаев коронавирусной инфекции, умерли 122 человека, излечились 3749 пациентов.

NEWS.ru писал, что российские учёные из Московского государственного университета имени Ломоносова разработали программный модуль COVID — MULTIVOX, который позволяет оценивать степень поражения лёгких у больных с тяжёлыми вирусными пневмониями без участия врача.