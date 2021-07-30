Врач заявил, что из-за «дельты» дети стали чаще болеть коронавирусом

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Мошенники нашли новый способ отъёма денег у россиян с помощью сертификата о прививках. Злоумышленники рассылают сообщения людям, которые купили сертификаты о вакцинации, что выдавший документ врач арестован, сообщает «Коммерсант».

Людям предлагается заплатить 50 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности за приобретение поддельного сертификата. Деньги требуют за то, чтобы якобы удалить переписку покупателя сертификата с его персональными данными с почты...