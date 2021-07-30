Врач заявил, что из-за «дельты» дети стали чаще болеть коронавирусом
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:16, 31 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России дети стали заметно чаще болеть коронавирусом, чем это было зимой. В беседе с РИА Новости он отметил, что защитить детей от смертоносной инфекции могут родители.
Сейчас «дельта»-штамм поражает и молодых, и детей. Дети болеют значительно чаще, чем зимой. Теперь коронавирус дойдёт до всех. Дети до этого почти не заболевали, — пояснил инфекционист.
Тимаков добавил, что родителям сейчас важно привиться от коронавируса, это увеличит шансы детей не заразиться.
Ранее стало известно, что в Москве у 90% заболевших коронавирусом фиксируется индийский штамм («дельта»). Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он отметил, что вакцинация гарантирует более лёгкое течение болезни и выживание.