Врач высказалась за введение «сиесты» в России из-за жары

https://static.news.ru/photo/4686839c-d27b-11eb-a25d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный врач клиники «Твой доктор», врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с NEWS.ru прокомментировала рекомендации Роспотребнадзора о сокращении рабочего дня из-за жары. Специалист заметила, что это не совсем целесообразно и вместо этого стоит просто дать сотрудникам долгий перерыв, который называют «сиестой».

Если мы говорим о целесообразности такого решения, то безусловно разумное зерно здесь есть. Но ведь есть разные предприятия разного режима работы и обязывать всех сократить рабочий день на час — это не совсем корректно. Что касается кондиционирования помещений, то кондиционеры — это наше благо и благодаря им мы сохраняем оптимальный температурный режим, в котором мы живём и работаем, — сказала специалист.

Правда, она призвала пользоваться этими устройствами весьма осторожно. По словам Романенко, при неправильном использовании можно нанести ущерб своему здоровью.

Существует определённая культура пользования кондиционером. Если он не правильно эксплуатируется, не на том расстоянии, если не рационально выставляется температурный режим, то ничего, кроме вреда для здоровья он не принесёт, — отметила медик.

По её словам, среди возможных мер защиты от жары — перенос начала рабочего дня на пораньше, чтобы избежать температурного пика. Также имеет место введение «сиесты». Практика таких перерывов особенно широко распространена в жарких странах. Такой перерыв позволяет работникам переждать жару в состоянии покоя.

Как вы понимаете, жара и зной не длятся один час. В помещении становится жарко в зависимости от того, как расположены окна, какой характер помещения. Поэтому я думаю, что час, конечно облегчит ситуацию работникам, но не решит проблему коренным образом. Разумнее всё-таки установить часы сиесты, в самое жаркое время в помещениях, где нет кондиционирования. Это опасно не только для самих работников, но и, если мы говорим о магазинах, офисах, то есть опасность и для посетителей, — добавила врач.

Она порекомендовала сделать перерыв с 12:00 до 16:00, чтобы избежать пика солнечной активности. По словам Романенко, это будет наиболее полезно.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал сокращать работу на один час при жаре 28,5 градуса в офисе. При жаре выше 29 градусов ведомство рекомендует сократить рабочий день на два часа.