Врач вышел замуж за учителя: феминитивы приравнены к экстремизму?

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Пользователям интернета частично стал доступен текст решения Верховного суда РФ по делу о признании экстремистским «международного движения ЛГБТ» (признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ). Разумеется, тут же поднялась волна обсуждений как решения в целом, так и частностей, с ним связанных.

Феминитивы — экстремизм?

Вот короткая выдержка из текста:

«Участников движения объединяет наличие определенных нравов, обычаев и традиций (например, гей-парады), схожий образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), общие интересы и потребности, специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как „руководительница“, „директорка“, „авторка“, „психологиня“)».

То есть возникает ощущение, что феминитивы приравняли к экстремизму и эти слова стали запрещены (хотя в реальности нет никакого запрета на феминитивы, есть только указание, что их используют члены запрещенного движения, а это совершенно разные вещи).

Оставлю за скобками отношение к самому решению, выскажусь про феминитивы.

Всякий раз, как феминистическое движение в России выступает с какой-то инициативой, у мыслящей части населения делается неконтролируемый приступ веселья. Автор этой колонки, безусловно, ничего не имеет против борьбы за права женщин. Только лишь годами недоумевает, почему ее инструментами выступают призывы не брить, пардон, ноги или коверкать русский язык.

Каким таким чудесным образом подобные идеи улучшают положение женщин в обществе — невозможно уразуметь. Особенно, конечно, было обидно за родную речь.

Русский язык — живой организм. Который развивается по своим собственным законам, прорастает так, как хочет. И никакая феминистка, равно как и никакой депутат — ему не указ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

То есть искусственно модерировать язык (навязывать ему феминитивы, равно как и что-то запрещать) — мягко говоря, неумная инициатива. Поэтому филологов их табуирование скорее порадовало, как и автора этой колонки.

Впрочем, решение суда может сработать в неожиданном для законодателя ключе. Теперь, судя по всему, использовать женский род в названиях профессий будут с опаской. Вот и станем наслаждаться заголовками вроде «Редактор вышел замуж за учителя» (хотя, повторю, никакого запрета на феминитивы в решении суда нет).

Как улучшить

Если уж законодатель пошел по этому пути (решил избавить нас от всего ужасного в повседневной действительности) — предлагаю не останавливаться на феминитивах. И приравнять к ЛГБТ-проявлениям фразы «доброго времени суток», «вкусный текст», «светлый человек» и т. д. Что там еще было из стилистически убогих клише?

«Крайний» вместо «последний», несуществующее слово «волнительно» (используемое вместо «волнующее»). За «я покушал» — 15 суток административного ареста. За «я вас услышал» — отключать от оптоволоконной интернет-сети! Шучу, конечно же, но всё же.

И, кстати, неплохо бы в качестве признаков ЛГБТ определить езду по обочине.

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