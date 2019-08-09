https://static.news.ru/photo/e62867ac-bb90-11e9-8cd7-fa163e074e61_660.jpg Алла Вербер Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что при менингококковом сепсисе наблюдается крайне высокая смертность, поэтому шансов выжить у фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер практически не было.

По статистике, выживаемость близится к нулю. Фактически у Аллы Вербер не было шансов, — сказал специалист.

Викулов объяснил, что сейчас появился новый штамм менингококка — W135. Его бактерия может долго не проявляться, оставаясь неактивной в верхних дыхательных путях. Это заболевание поражает центральную нервную систему и приводит к летальному исходу.

Кроме того, инфекционист отметил, что люди, общавшиеся с Аллой Вербер в последние дни её жизни, находятся в зоне риска, передаёт Teleprogramma .

Вербер скончалась в Италии во время отдыха. Ей стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. Медики зафиксировали у 61-летней женщины анафилактический шок, который затем спровоцировал отказ внутренних органов и обширный инфаркт.

Ранее News.ru писал, что продюсер Яна Рудковская объявила награду в миллион рублей за изобличающую блогера Лену Миро информацию. Миро нелестно высказалась о Вербер в своём посте. По словам блогера, российские знаменитости скорбят из-за того, что больше некому снабжать их «дармовой» дизайнерской одеждой.