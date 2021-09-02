Врач спрогнозировал рост случаев COVID-19 после начала учебного года

После начала учебного года в России может незначительно увеличиться число новых случаев заражения коронавирусом. Такой прогноз в беседе с Lenta.ru дал инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев.

Врач пояснил, что повышение заболеваемости COVID-19 произойдёт в любом случае. При этом возрастёт не только количество больных коронавирусом, но и другими респираторными заболеваниями.

Это сейчас на первом месте коронавирус, но не надо забывать и про другие заболевания, — пояснил Малышев.

Как подчеркнул инфекционист, резкого роста заражений не будет. Кроме того, помочь в улучшении ситуации, по его мнению, должна вакцинация 80% педагогического состава.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предсказала типичный для осеннего сезона рост заболеваемости, в частности, коронавирусной инфекцией. По её словам, осенью, согласно «эпидемиологической закономерности», люди чаще болеют вирусными и инфекционными заболеваниями, и коронавирус — не исключение.