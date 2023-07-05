Врач развеял миф о способах борьбы с ожирением Врач Самойлов предупредил о невозможности избавиться от ожирения с помощью диет

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Убеждение в том, что избавиться от ожирения можно только с помощью диет и физических упражнений, является мифом, предупредил доктор медицинских наук Владимир Самойлов. Он рассказал «Газете.Ru», что в большинстве случаев пациенты с данным заболеванием вновь набирают исходный вес. По его словам, только благодаря силе воли справиться с болезнью невозможно.

Избавиться от веса с помощью диет и спорта людям с ожирением практически невозможно. Почти 90% пациентов с заболеванием, которым удалось похудеть с помощью диеты и спорта, в конечном итоге вновь набирают исходный вес, — пояснил специалист.

Врач уточнил, что из-за ожирения изменяются метаболизм и механизмы работы голода. Поэтому пациент нуждается в большом объеме пищи из-за измененной анатомии. В связи с этим человеку не удается сбросить вес, даже сократив калорийность рациона: организм начинает запасать жир, а чувство голода усиливается. В связи с этим Самойлов советует обращаться за помощью к специалистам, которые могут помочь решить проблему.

Врач заключил, что игнорировать наличие ожирения и избыточной массы тела нельзя. Он предупредил, что из-за лишнего веса могут развиться сахарный диабет второго типа, апноэ, проблемы с суставами и сердечно-сосудистые заболевания.

Диетолог Анастасия Ефимова ранее рассказала, что ультрапереработанные продукты приводят к возникновению лишнего веса. По ее словам, их употребление наравне с фастфудом повышает риски развития заболеваний и способствует набору жировой массы.