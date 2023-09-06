Врач назвала опасную причину неприятного запаха изо рта Терапевт Терентьева: неприятный запах изо рта может быть признаком галитоза

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Стойкий неприятный запах изо рта может быть признаком галитоза, заявила в беседе с «Известиями» врач-терапевт Екатерина Терентьева. Она подчеркнула, что при галитозе неприятный запах появляется не после употребления еды, а из-за плохой гигиены полости рта и при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Медицинское название этого довольно распространенного явления — галитоз. Не следует путать характерный запах после приема пищи, содержащей летучие вещества, например, лука и чеснока, со стойким неприятным запахом изо рта. Галитоз признан патологическим состоянием и включен в Международную классификацию болезней, — отметила врач.

По ее словам, галитоз может появиться вследствие воспалительных процессов в зубах и деснах. Кроме этого, опасное заболевание полости рта замечается среди людей, у которых возникает сухость ротовой полости, например, у диабетиков. Также причинами стойкого неприятного запаха изо рта могут стать болезни печени, хронические воспалительные процессы в миндалинах или в пазухах носа, бронхах и легких.

Ранее Express сообщало, что запах сероводорода изо рта, который похож на запах тухлого яйца, сигнализирует о проблемах с желудком. Опрошенные изданием медики рассказали, что чрезмерное выделение этого вещества говорит о синдроме раздраженного кишечника, бактериальных инфекциях или сильном стрессе, а также о неправильном рационе. Так, например, неприятный запах изо рта способны спровоцировать брокколи, цветная или брюссельская капуста, чеснок, молочные продукты, а также пиво при частом употреблении.