Врач рассказала о целесообразности повторной вакцинации против COVID-19

https://static.news.ru/photo/c955ca7e-60ae-11eb-b8e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не стоит проходить вакцинацию повторно, если пациент заболел после первой прививки от COVID-19, заявила доктор медицинских наук, заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева.

Если человек инфицирован, по данным документам, регламентирующим в настоящее время, переболевшие пациенты не вакцинируются от COVID-19 ни «Спутником», ни «ЭпиВакКороной», — отметила Понежева, слова которой приводит РИА Новости.

Она также добавила, что через 3–6 месяцев после болезни необходимо измерить уровень антител.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией в лёгкой форме, спустя несколько месяцев после выздоровления могут столкнуться с периодами плохого самочувствия. Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что это явление зафиксировано многими медиками.