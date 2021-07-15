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Врач рассказала, кому лучше вакцинироваться прямо сейчас

03:55, 16 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Главный врач и руководитель клиники внутренних болезней Европейского медицинского центра (ЕМС) Светлана Бунова заявила, что в середине июля необходимо вакцинироваться россиянам, собирающимся в отпуск осенью, сообщает агентство ПРАЙМ.

Она напомнила, что антитела к COVID-19 полностью формируются спустя 21 день после второй прививки, а в отпуск лучше ехать защищённым от смертоносной инфекции.

Если вы уже сделали первую прививку, то не забудьте о втором компоненте. В сложной эпидемиологической обстановке, которая сложилась сейчас, ревакцинацию можно проводить уже через полгода, причём независимо от уровня антител, — подчеркнула Бунова.

Ранее стало известно, что в вопросе вакцинации от коронавируса необходимо к каждому пациенту подходить индивидуально. Об этом заявил академик РАН Виталий Зверев. По словам вирусолога, у всех вакцин есть противопоказания, поэтому всегда найдутся люди, для которых прививка может обернуться тяжёлыми последствиями.

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