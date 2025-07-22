Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 12:04

Врач рассказала, как один вопрос поможет справиться со страхом нового

Геронтолог Гончарова: со страхом нового в старости поможет поступательный подход

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пожилому человек, чтобы преодолеть страх нового, нужно попробовать «катастрофизировать» его, рассказала «Газете.Ru» геронтолог и психиатр Европейского медицинского центра (EMC) Ирина Гончарова. По ее словам, нужно задать себе вопрос: «а что страшного может случиться?» и решать проблемы по мере их поступления.

Задайте себе вопрос: «Что страшного может случиться?». Часто страх перед новым преувеличен. Постарайтесь анализировать свои опасения: что может случиться, если что-то пойдет не так? Возможно, это не так страшно, как кажется. А ошибки важно воспринимать как часть процесса обучения, — рассказала врач.

Она добавила, что, если пожилой человек, например, хочет разобраться со смартфоном, стоит изучать по одной функции и программе поступательно. Если речь об образе жизни, не стоит менять его кардинально, лучше заменять старые привычки на новые по одной.

Ранее врач — гериатр-геронтолог Валерий Новоселов заявил, что потеря обоняния может быть тревожным признаком, который указывает на развитие болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний, связанных с поражением мозга. По его словам, во время пандемии COVID-19 многие лишались обоняния из-за поражения мозга.

пожилые люди
врачи
адаптация
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Доброта и надежность»: актер Раков о том, каким ему запомнился Юрий Кара
Россиянам дали совет, как качественно высыпаться
Политтехнолог предрек последний шанс для Украины выйти из конфликта
Почему не работает YouTube 22 июля: замедление, отключение, штрафы за VPN
Лазарев отправит дочь на обучение в гимназию за 2 млн рублей
Певица Алсу решила избавиться от своего концертного агентства
В Нидерландах сняли арест с активов «Газпрома»
Зеленский отдал распоряжение перед переговорами с Россией
ВСУ атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в российском регионе
Стало известно, кто заменит Подносову на посту главы Верховного суда
Военэксперт объяснил, почему Украина обстреливает своих граждан
Эпидемиолог рассказал, как защититься от ротавируса в отпуске
Работникам дали советы, как проверить руководителя на адекватность
«Внесла большой вклад»: Матвиенко об ушедшей из жизни Подносовой
Двух солдат ВСУ осудили за вторжение в Курскую область
Mash сообщил о задержании вице-губернатора Брянской области
Умершего россиянина собирались погрести в неподобающем виде
Рубль ослабнет в августе? Курс доллара сегодня, 22 июля, что с евро и юанем
Покровск, Варачино, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 июля
В Госдуме назвали госизменой хищения на строительстве оборонных сооружений
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.