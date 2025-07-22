Врач рассказала, как один вопрос поможет справиться со страхом нового Геронтолог Гончарова: со страхом нового в старости поможет поступательный подход

Пожилому человек, чтобы преодолеть страх нового, нужно попробовать «катастрофизировать» его, рассказала «Газете.Ru» геронтолог и психиатр Европейского медицинского центра (EMC) Ирина Гончарова. По ее словам, нужно задать себе вопрос: «а что страшного может случиться?» и решать проблемы по мере их поступления.

Задайте себе вопрос: «Что страшного может случиться?». Часто страх перед новым преувеличен. Постарайтесь анализировать свои опасения: что может случиться, если что-то пойдет не так? Возможно, это не так страшно, как кажется. А ошибки важно воспринимать как часть процесса обучения, — рассказала врач.

Она добавила, что, если пожилой человек, например, хочет разобраться со смартфоном, стоит изучать по одной функции и программе поступательно. Если речь об образе жизни, не стоит менять его кардинально, лучше заменять старые привычки на новые по одной.

Ранее врач — гериатр-геронтолог Валерий Новоселов заявил, что потеря обоняния может быть тревожным признаком, который указывает на развитие болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний, связанных с поражением мозга. По его словам, во время пандемии COVID-19 многие лишались обоняния из-за поражения мозга.